Лже-банкиры обманом вынудили сибирячку взять кредит на 208 тысяч рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

"На вас оформили кредит - 208 тысяч рублей! Думаю, причастны мои коллеги. К тому же, пытались снять деньги с вашей карты", - такой звонок якобы от сотрудницы банка переполошил 32-летнюю жительницу Ангарска. И вроде знала, что по такой схеме орудуют мошенники, а все равно поверила. Почему? Хитрая аферистка сказала ей, ни в коем случае не прекращать с ней разговор - и у жертвы просто не осталось времени трезво оценить ситуацию.

Она не на шутку переволновалась. Что делать? Как отказаться от кредита? Лже-банкирша тут же "нашла выход". Мол, всего-то надо зайти в банковское приложение, оформить кредит на эту же сумму самой и перевести на некие счета. И будет, дескать, все хорошо: "Заем аннулируется, а недобросовестных специалистов вычислим на раз-два!"

Испуганная жертва поверила. Выполнила все требования. А когда она сняла часть суммы, карта заблокировалась - превышен лимит операций. По совету мошенницы, сибирячка побежала в банк, сняла ограничения с карты и получила остальные деньги наличными. И... перевела их на пять разных номеров телефонов, названных аферисткой!

- Незнакомка пояснила, что через час потерпевшая получит смс-сообщение с информацией о закрытии кредита, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Однако по истечении этого времени никакого сообщения на телефон не поступило. Тогда ангчарчанка поняла, что стала жертвой мошенников, а оформленный кредит ей придется выплачивать самостоятельно.

Женщина, конечно, пошла в полицию. А для остальных правоохранители напоминают, что подобные звонки - не повод для паники. Первым делом нужно оборвать разговор и перезвонить на настоящую «горячую линию» банка.