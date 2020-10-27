UFC 254, бой Хабиба, фильмы и матчи: что искали в Сети сибиряки на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самой популярной темой на неделе с 19 по 26 октября у жителей Иркутской области стал бой Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гейджи. После победы над Гейджи Хабиб заявил, что решил завершить спортивную карьеру. Чемпион UFC ушел с октагона не побежденным. Подробности – здесь.

Также сибиряков интересовали новинки кино – фильм «Ведьмы», «Борат 2», «Глубже». Ждали премьеры, читали отзывы первых увидевших премьерные показы. Бурные обсуждения, жажда информации, поиски прямых трансляций у иркутян вызывают футбольные матчи: «Зенит» встречался с «Рубином», «Барселона» играла с «Реал Мадридом».

Еще земляки продолжают увлекаться компьютерными играми. Эти интересы на минувшей неделе по количеству запросов заняли четвертое место.

Читайте также:

"Научить писать ребенка буквы через Zoom легко. А вы пробовали?": Дневник мамы первоклассника на дистанционке. Сынишка, который не хотел по утрам вставать рано, теперь просится в школу, а родители ждут конца карантина как избавления (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08