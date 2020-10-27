Черных лесорубов задержали в Черемховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Иркутской области во время рейда в Черемховском районе задержали семерых человек, подозреваемых в незаконных рубках в лесу. Черных лесорубов задержали с поличным: был найден сортимент леса, бензопила, трактор, а также грузовик. Все это следователи изъяли.

Задержанным мужчинам от 26 до 43 лет. Из них двое ранее были судимы. Организатора незаконной рубки полицейские уже установили, ведется его розыск.

«Следственными органами межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Лесорубам грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас все они находятся под подпиской о невыезде. Ущерб от рубки составил 600 тысяч рублей, спилено более 120 кубометров сосны и 15 – лиственницы.

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