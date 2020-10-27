Заболевший коронавирусом настоятель храма в Урике скончался от осложнений. Фото: Иркутская епархия

Настоятель Спасского храма поселка Урик протоиерей Владимир Новидонский скончался 26 октября в больнице. Как сообщает сайт Иркутской епархии, отец Владимир был болен коронавирусом и умер от осложнений, вызванных COVID-19. Настоятелю шел 62-ой год, 18 лет из них он был священником.

«Протоиерей Владимир много лет служил в Усть-Ордынском округе, был первым настоятелем храма Сорока мучеников Севастийских в селе Ревякина Иркутского района, после - настоятелем храма в честь Спаса Нерукотворного Образа в селе Урик», - сообщает пресс-служба Иркутской епархии.

Как написал в соцсетях руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии протоиерей Вячеслав Пушкарев, служить в храме в Урике будет второй священник отец Георгий Воронов.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким отца Владимира – его супруге, двум дочерям и пяти внукам.

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