223 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области вторая волна коронавируса продолжает набирать темп. Так, сегодня, 27 октября, в регионе диагноз COVID-19 подтвердился еще у 223 заболевших. Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Приангарье возросло до 23 621.

Радует, что большинство заразившихся – 18 964 (плюс 105 за сутки) – уже с инфекцией справились.

«В медучреждения Иркутской области госпитализировано 3 655 человек, за минувшие сутки в больницу попали 54 пациента», - сообщают региональные власти.

Во вторник также стало известно, что еще 12 человек скончались. Причиной их смерти стал коронавирус. Число умерших от COVID-19 в Приангарье на 27 октября – 388. Еще 114 человек с таким же диагнозом сгубили иные заболевания.

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