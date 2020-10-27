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Попытка купить экзотических лам закончилась для иркутянки потерей 100 тысяч рублей

За эту сумму ей предлагали купить сразу несколько редких альпака
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Попытка купить экзотических лам закончилась для иркутянки потерей 100 тысяч рублей.

Попытка купить экзотических лам закончилась для иркутянки потерей 100 тысяч рублей.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Зачем студентке из Иркутска понадобились ламы альпака и что она с ними собиралась делать? Разводить. Ну если не самостоятельно, то с помощью фермеров. Правда, вообще ламы альпака - это экзотические животные из Южной Америки. Поэтому логично, что купить их в России достаточно сложно, а стоят они достаточно дорого. Однако девушке показалась заманчивой идея дешево приобрести не одну, а сразу несколько лам. На их покупку она и перечислила 100 тысяч рублей.

- По словам потерпевшей, 20 октября она обратила внимание на предложение о продаже альпака, размещенное на сайте бесплатных объявлений, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - Продавец предоставил через мобильное приложение подтверждение о наличии ветеринарных документов, а также видео, на котором заводчик показывает какие именно особи будут направлены в регион.

Поскольку девушка колебалась, то "заводчик" сбавил цену. Теперь он готов был продать за 100 тысяч двух лам. После перевода осталось ждать, когда позвонит стюардесса и сообщит о прибытии груза и даже наняла грузовик, но увы. Мошенника сейчас разыскивает полиция.

Криминал