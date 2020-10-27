Врачи в Иркутской области будут по-прежнему получать "ковидные" выплаты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выплаты врачам, работающим с ковидными пациентами, будут продлены. О таком решении главы регина только что стало известно. Игорь Кобзев направил в Законодательное собрание соответствующий проект закона, который депутаты рассмотрят 11 ноября. На заседании оперштаба об этом заявил замгубернатора Андрей Бунев.

Медикам сейчас приходится трудиться на износ. В буквальном смысле. Только за сутки число заразившихся выросло на 223 человека. Чаще стали ставить диагноз коронавирус и самим врачам. Приходится трудно и тяжело бороться с пневмонией, число случаев ее в 3, 5-4 раза выше, чем в предыдущие годы. Очень много и тяжелых форм заболевания, когда пациентам требуется кислород.

- Сейчас во всех ковидных госпиталях региона есть препараты необходимые для лечения коронавируса. Но наша задача сформировать трехнедельный запас медикаментов, - подчеркнул заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев.

Накануне вечером аптечная база отчиталась о поступлении крупной партии необходимого как воздух азитромицина. Антибиотика поступило 8 тысяч упаковок, 7 тысяч - в аптеки, в которых начаты проверки. Без рецепта продаж этого лекарства практически не зафиксировано, закон выполняется. По данным ФАС начали снижаться и цены на маски.