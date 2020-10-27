Оздоровительные смены для детей запрещены в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции, во время осенних и особенно зимних каникул родители старались отправить школьников в детские лагеря - отдохнуть и укрепить здоровье. Сейчас в этот период детские оздоровительные смены запрещены. Это решение санитарно-эпидемиологической комиссии при правительстве Иркутской области и объясняется оно одним - ростом заболеваемости коронавирусом. .

Отдельно отмечается, что необходимо контролировать ситуацию и ни в коем случае не допустить открытие нелегальных детских лагерей. Следить за этим обязаны в администрациях муниципальных образований региона.

Напомним, на 27 октября в Иркутской области зарегистрировано уже 23, 6 тысячи инфицированных коронавирусом. В больницах лечение проходят 3655 человек. Врачам удалось вылечить от этого опасного заболевания 18964 жителя региона. Увы, но 388 человек умерли от ковида, а еще 114 - от обострения хронических заболеваний на его фоне.