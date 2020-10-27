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5 автомобилей для помощи врачам выделили в администрации Иркутска

На них участковые терапевты будут ездить к больным на дом
Анна ПОПОВА
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5 автомобилей для помощи врачам выделили в администрации Иркутска

5 автомобилей для помощи врачам выделили в администрации Иркутска

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чтобы участковые терапевты могли быстрее добираться до пациентов во время пандемии коронавируса, в администрации Иркутска им дополнительно передали 5 автомобилей. Водители из автохозяйства мэрии будут возить врачей домой к пациентам.

"Еще 5 автомобилей отправили на помощь медикам на прошлой неделе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Такие меры позволят не только сократить время ожидания участкового врача, но и увеличить охват пациентов, которые смогут получить помощь на дому".

Также несколько машин администрации выделили и сотрудникам Роспотребнадзора, чтобы повысить их мобильность. Но и это еще не все. В ближайшее время планируют заключить договор с одной из служб такси, которая тоже будет бесплатно развозить иркутских участковых врачей по вызовам. Так что, скорее всего, в ближайшее время о проблеме многодневного ожидания медиков можно будет забыть.

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