Деньги на спасение утки с шайбой на клюве собрали в Иркутске. Фото: Артем ГАЛАНОВ

Около трех недель назад иркутяне заметили в районе Нижней Набережной утку, на клюве которой был предмет, напоминающий шайбу. Он мешал ей полноценно есть и доставлял неудобства. Неравнодушные волонтеры решили помочь пернатой и открыли сбор в фонд помощи утке. Для ее спасения нужно купить специальный сеткомет.

"Сейчас сбор средств закрыли - на сеткомет нам хватит, - рассказывает кандидат биологических наук, орнитолог Игорь Фефелов. - Прибор уже заказали, придет он примерно через неделю. Потом нужно прийти тихонько на водоем и выстрелить в утку сетью, чтобы поймать ее и освободить от шайбы. Главное - попасть с первого раза, иначе она начнет бояться".

Хорошо, что пока утка может питаться мелким кормом - а вот без помощи орнитологов зиму с шайбой на клюве она может не пережить. Но специалисты уверены, что освободить птицу от сковывающего предмета будет нетрудно - главное ее поймать.