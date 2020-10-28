Продавцы-манипуляторы убедили пенсионера купить кастрюли за 100 000 рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В октябре два пенсионера в Иркутске лишились накоплений, поддавшись на уговоры совершить «выгодные» покупки. К одному из них продавцы подошли прямо на улице и предложили купить кастрюли и электроинструмент – сварочный аппарат и бензопилу. Ловко манипулируя, мужчины продали все это ему за 100 000 рублей. Когда пожилой мужчина понял, что попался на какие-то уловки, обратился в полицию. Обоих мужчин задержали. Как рассказали продавцы-гастролеры, которые в Иркутске находятся всего неделю, дедушка сам перевел им деньги.

Еще одного пенсионера обманул житель Волгограда. Он предложил сибиряку купить две куртки и шубу за 30 000 рублей. Однако, при пересчете купюр продавец похитил 300 тысяч рублей. Его задержали сотрудники ГИБДД Бурятии.

«Не подавайтесь на уговоры и манипуляции подозрительных людей, предлагающих с выгодой приобрести вещи», - предостерегают сотрудники МВД России по Иркутской области.

Лучше всего не совершать сделок с торговцами, которые сами ищут покупателей, в том числе и в общественных местах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08