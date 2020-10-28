На свадьбах в Иркутской области вновь ограничили число гостей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус снова порушил мечты молодоженов о пышных свадьбах. Те, кто запланировал торжество на ближайшее время, срочно переигрывают сценарий. Дело в том, что в ЗАГСах Иркутской области вновь ограничили число гостей на свадьбах. Теперь на торжественной церемонии может присутствовать не больше 15 человек, включая регистратора. То есть приглашения остаются только для самых близких, ну или свадьбу можно перенести.

- Отменены выездные регистрации брака, а также регистрация рождения (церемония обряда имянаречения в торжественной обстановке), - добавляют в службе ЗАГС по Приангарью.

И еще. Если все-таки срочно нужно получить в ЗАГСе какие-либо документы, то нужно обязательно приходить в медицинской маске и перчатках, с собой взять дезинфицирующие салфетки. Подавать заявления советуют удаленно: через портал госуслуг, по почте или в интернете. А все консультации дают по телефону.