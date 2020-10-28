Двух иркутян с туберкулезом госпитализировали по решению суда Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске двух местных жителей, больных туберкулезом, положили в больницу по решению суда. Сами состояли на учете в противотуберкулезном диспансере, но не хотели лечиться в стационаре.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, на них подали административные иски в суд. В итоге пациентов госпитализировали принудительно, по закону, "в связи с наличием реальной угрозы заражения гражданами неопределенного круга лиц".

Всех, кто знает о подобных случаях, просят сообщать об этом в Иркутскую областную клиническую туберкулезную больницу №1 или прокуратуру.

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