Четверть коек в стационарах в Иркутской области выделены для больных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поскольку число больных коронавирусом, в том числе тяжелых, становится все больше, острый вопрос - количество коек в стационарах.

- Всего в Иркутской области 19284 койки, из них 4377, то есть практически четверть, уже работает на ковид (большая их часть развернута дополнительно - Ред.), - сообщил заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев. - Сейчас дома находятся только по Иркутску порядка 650 больных с пневмонией, которых можно лечить дома, но в принципе у них есть показания на госпитализацию.

Новые места для лечения пациентов с COVID-19 организовывают. Только за последние 10 дней, сообщил замгубернатора, в регионе развернуто 500-600 новых коек. В ближайшие дни планируется создать дополнительные места в Ангарском перинатальном центре, в Шелехове, в больнице ИАПО и не только.

Тем временем, за сутки в Приангарье заболели коронавирусом еще 228 человек.