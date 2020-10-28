Бригады скорой помощи в Иркутске стали разделять, чтобы обслужить больше вызовов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за наплыва вызовов бригады скорой медицинской помощи в Иркутске стали разделять, чтобы их было больше.

- Есть вызовы, которые не требуют участия двух медицинских работников, а достаточно одного врача, - сказал заместитель губернатора Иркутской области Андрей Бунев на заседании оперативного штаба. - Их стали разделять. Это сложный шаг, но люди не могут ждать скорую по несколько суток. В Иркутске это пилотный проект, который можно уже распространять на территории.

Кроме того, чтобы разгрузить врачей скорой помощи, им в помощь привлекаются студенты-медики.

Также замгубернатора сообщил, что уже четверть коек в стационарах Иркутской области отдана для лечения больных коронавирусом. Тем временем, количество госпитализированных с COVID-19 растет, на 26 октября их - 3714 человек.