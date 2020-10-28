Триста тысяч рублей перевела лжебанкирам артистка иркутского театра. В деле разбирается полиция. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сколько не раздается призывов не верить на слово сообщающим о "попытке снять деньги", а проверять информацию в банке, число людей, попадающихся на эту нехитрую уловку, не уменьшается. Так, очередной жертвой обмана стала артистка одного из театров города Иркутска.

"Несколько дней назад женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и предупредил о том, что злоумышленники пытаются похитить ее сбережения, а для предотвращения этого следует перевести деньги на резервный счет" - эту типичную схему мошенничества в очередной раз приводят в ГУ МВД по Иркутской области.

Актриса отправилась в ближайшее отделение банка и перевела на этот самый "резервный счет" 300 тысяч рублей, даже ни с кем не посоветовавшись. В конце концов поняв, что ее обманули, обратилась в полицию. Мошенников сейчас ищут. Но таким же образом лишились своих средств 20 человек и только за неделю! Они "подарили" аферистам 3 миллиона рублей.