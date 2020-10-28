Жителям Иркутской области теперь нужно носить маски в подъездах, лифтах и на парковках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Масочный режим в Иркутске продолжается. И носить медицинские маски теперь нужно не только в общественном транспорте, магазинах, торговых центрах и крупных помещениях. Согласно указу губернатора Иркутской области, в который 28 октября внесены изменения, надевать защитные повязки необходимо в такси, на парковках, в подъездах жилых домов и лифтах.

Масочный режим в Иркутске - мера вынужденная. Напомним, в Приангарье за сутки зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусом - во вторую волну это рекорд. В стационарах лежат 3714 пациентов с COVID-19. Их все больше. Разворачивают дополнительные места, но уже четверть коечного фонда Приангарья отдана именно под лечение больных коронавирусом.

Ситуация, отмечают власти, непростая. Поэтому профилактика важна, как никогда. Масочный режим в Иркутске - один из способов борьбы с распространением инфекции.

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