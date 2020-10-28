Вузам в Иркутской области рекомендовано перейти на дистанционное обучение Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Университетам в Иркутской области рекомендовано перейти на дистанционку. Это следует из изменений в указ губернатора региона Игоря Кобзева, внесенных 28 октября. Исключение лишь одно - для Иркутского государственного медицинского университета.

А в ссузах рекомендуется перенести время начала занятий на 10-11 часов утра и ввести "скользящий" график учебы по дням недели, в том числе захватив выходные дни.

Напомним, что в школах Приангарья сейчас идут длинные осенние каникулы, с 26 октября до 8 ноября. В помещениях проводится дезинфекция. Но школы также заранее готовятся к возможной дистанционке. А детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Иркутской области теперь нужно носить маски в подъездах, лифтах и на парковках

Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Игорь Кобзев (подробности)