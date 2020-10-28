19947 жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С кашлем и насморком сваливается все больше жителей Приангарья. За неделю к врачам обратились 19947 заболевших ОРВИ. Из них 45% - дети до 14 лет. Вирус гриппа пока ни у кого не обнаружили.

- С начала сентября в Приангарье проводится прививочная кампании против гриппа, - сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора. - На сегодняшний день привито 807006 жителей области (33,6% населения), в том числе детей – 242602.

Именно осень, сентябрь-ноябрь, самое подходящее время для вакцинации. Иммунитет как раз успеет сформироваться до зимы, когда может появиться грипп. Минимум на выработку защиты в организме нужно 8-12 дней, сохраняется она до года.

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