Более 50 специализированных машин убирают улицы Иркутска 30 октября Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Иркутске сегодня, 30 октября, идет снег. Погода изменилась, осадки могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия на дорогах города, а также создать неприятности для пешеходов. В связи администрация города приняла решение начать уборку улиц с шести утра во всех районах столицы Приангарья.

«На дорогах работает 30 комбинированных дорожных машин, более 20 единиц тротуарной техники, задействованы порядка 200 человек», - сообщает мэрия регионального центра.

Как отметили специалисты, в первую очередь приводят в порядок дорожное покрытие, посыпают дороги песчано-соляной смесью. После чистят тротуары и карманы остановок общественного транспорта. Дорожники также напоминают, для того, чтобы обеспечить безопасную езду по городу в связи с наступлением минусовых температур, автомобилистам нужно сменить летние шины на зимние.

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