Сдать анализ на коронавирус в Диагностическом центре Иркутска можно будет только по записи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутском диагностическом центре сдать анализ на коронавирус в порядке живой очереди не удастся со 2 ноября. С понедельника специалисты центра будут проводить забор материалов только по предварительной записи через сайт или по телефону.

«Электронная запись введена для того, чтобы люди не скапливались в большие очереди и не мерзли в ожидании взятия мазка на улице», - сообщается на сайте учреждения. – «Потоки пациентов будут упорядочены».

Также в центре увеличится количество регистраторов, что позволит одновременно проходить на анализ семерым пациентам. В Иркутске сдать тест на COVID-19 можно ежедневно с понедельника по субботу. В филиале организации в Братске изменений пока не предвидится, там сохраняется живая очередь.

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