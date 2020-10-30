Бригада медиков минздрава России работает в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области работает бригада врачей из федеральных учреждений и медицинских сотрудников Министерства обороны. Специалистов отправили в наш регион для помощи в оказании лечения жителям региона. Такие же группы медработников отправлены еще в восемь субъектов России.

«В настоящее время такие специалисты работают в Амурской области, Республике Алтай, Республике Абхазия, Алтайском крае, Республике Крым, городе Севастополе, Иркутской, Курганской областях, направлены в Омскую область», - сообщила во время видеоконференции с президентом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

Также, как сообщает пресс-служба Кремля, Голикова рассказала, что до конца октября главы регионов представят информацию о том, насколько субъекты обеспечены лекарствами. После минздрав РФ обратиться в Минпромторг, чтобы скорректировать производство необходимых медикаментов.

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