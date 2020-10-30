Движение большегрузов ограничено из-за снега в Слюдянском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области ограничено движение для большегрузов в Слюдянском районе. Причина тому – выпавший в регионе снег. На трассе с 95 по 86 километр сейчас работают снегоуборочные машины. Также есть ограничение в Шелеховском районе.

«На 45-м километре федеральнои автодороги Р-258 «Баи кал» также чистит дорогу снегоуборочная техника», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «На этом участке за безопасностью дорожного движения следит экипаж ГИБДД».

Полицейские напоминают водителям, что при таких погодных условиях крайне важно соблюдать скоростной режим: увеличивается тормозной путь, машина по-другому «ведет» себя на скользком и сыром дорожном покрытии.

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