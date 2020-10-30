Безработный из Бурятии незаконно выловил омуль на 2 миллиона рублей. Фото: ГУ МВД России

Крупнейшую партию незаконно выловленного нерестового омуля изъяли в Бурятии. В Северобайкальске полицейские и сотрудники ФСБ задержали 47-летнего мужчину, который наловил три мешка байкальского эндемика. Во дворе дачного дома своего приятеля, куда браконьер приехал после рыбалки, нашли 296 хвостов рыбы, массой около 100 килограммов, а также рыболовные сети. Уже подсчитан ущерб. Оказалось, что сибиряк мог обогатиться на сумму в 2 миллиона 150 тысяч рублей. «Рыбак», который, как выяснилось, нигде не работает, признался, что, столь удачная рыбалка у него вышла на реке Кичера, в полутора километрах от поселка Душкачан.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе МВД России. – Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кстати, пойманный браконьер и ранее попадался полиции. Кроме того, при обыске, у его друга, у которого он прятал рыбу, нашли несколько видов наркотиков.

Полицейские напоминают, что промышленный, а также любительский вылов омуля на Байкале запрещен с 2017 года.