Пенсионер из Иркутска, «спасая» свои деньги, отдал мошенникам 2 миллиона рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники продолжают успешно обводить вокруг пальца пожилых жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стал 75-летний иркутянин. 27 октября пенсионеру позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, а затем назвал его имя, фамилию, отчество, а также сумму денег, которая лежала на одной из банковских карт иркутянина. После этого, мошенник сказал пенсионеру, что с его счета пытаются списать всю сумму. И предложил решение, как спасти деньги. Для этого нужно было снять наличные и перевести их в другой банк.

Более того, мошенники разыграли целый спектакль. Подельник афериста также позвонил иркутянину от имени руководителя полиции региона, и сказал, что сейчас идет операция по поиску банковских аферистов. И предупредил, что все финансовые операции пенсионера должны быть строго конфиденциальны. Доверчивый сибиряк поверил, и за два дня отдал преступникам 2 миллиона рублей. Но, как аферисты узнали о его счете.

- Ранее он пользовался неизвестным мобильным приложением, - объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - В нем он сообщил свои персональные данные, а также сведения о банковской карте, сроке ее действия и коде безопасности.

Полиция уже занимается поиском мошенников, а также владельцев счетов, на которые иркутянин переводил деньги. Сыщики еще раз напоминают жителям Приангарья не разговаривать с незнакомцами, которые предлагают вам срочно провести банковские операции, якобы для сохранения денег.