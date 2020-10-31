Погода на 31 октября в Иркутске: днем небольшой снег и до +2 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С приходом выходных в Иркутск возвращается и непогода. О не самом лучшем прогнозе предупреждают нас синоптики уже в субботу, 31 октября. Несмотря на то, что утром в столице Приангарья ясно, уже днем ожидается небольшой мокрый снег. Столбик термометра покажет всего 0, +2 градуса. Ветер подует 6-11 м/с. Так что, выходя на улицу, стоит утепляться.

По Иркутской области практически такая же картина. Днем, 31 октября переменная облачность, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Утром местами туман. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в западных, центральных и южных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура +2,-3 градуса, местами -7,-12, в Катангском и северо-восточных районах -6,-11, местами до -16 .

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