Проезд грузовиков по Иркутску в часы пик запретят на год Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внимание, водители большегрузов! В Иркутске на год запретят проезд грузовиков по городу в часы пик. Итак, ограничения будут действовать с 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021-го на автомобильных дорогах ежедневно, в период с 7 до 10 часов утра и с 16:00 до 20:00. Проезд ограничен для автомобилей с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин.

- Предупреждающие дорожные знаки вскоре появятся на всех въездах в Иркутск, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. –Ограничения для проезда грузовиков направлены на повышение пропускной способности автомобильных дорог города в часы максимальной нагрузки.

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