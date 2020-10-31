Еще 238 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области за сутки вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. По состоянию на утро, 31 октября инфекцию подхватили еще 238 человек, 72 из них это жители Иркутска. За все время распространения COVID-19 в регионе уже 24549 случаев инфицирования. На данный момент госпитализировано 3877 жителей Приангарья. Такие данные приводит оперативный штаб Правительства Иркутской области.

Увы, но увеличивается с каждым днем и число умерших от опасной инфекции. За сутки от коронавируса скончались еще 12 сибиряков. Всего, у нас зафиксировано уже 440 смертей. Еще 118 человек умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

Из приятных новостей можно выделить то, что еще 212 жителей Иркутской области победили болезнь. В общей сложности, начиная с весны, выздоровели – 19634 человека.

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