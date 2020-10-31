За сутки 12 жителей Иркутской области умерли от коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Трагическая статистика по количеству умерших от коронавируса жителей Иркутской области продолжает расти. За последние сутки от COVID-19 скончались еще 12 жителей Приангарья. По состоянию на утро, 31 октября в нашем регионе зафиксировано уже 440 смертей. Еще 118 человек умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. Это свежие данные оперативного штаба Правительства Иркутской области.

Начиная с весны, в Приангарье 24549 случаев инфицирования ковидом. За сутки болезнь подхватили еще 238 человек. 72 из них это жители областного центра. Сейчас госпитализировано 3877 сибиряков.

Есть и приятные новости. Еще 212 жителей Иркутской области полностью справились с болезнью. В общей сложности, выздоровели – 19634 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От врачей никакой помощи, силы покидают": больная коронавирусом пенсионерка из Читы предчувствуя смерть, записала обращение на видео (Подробности)