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Мошенники обманули сибирячку, пообещав ей полмиллиона рублей компенсации за грибы

Пенсионерка из Шелехова отдала преступникам 30 тысяч рублей
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Мошенники обманули сибирячку, пообещав ей полмиллиона рублей компенсации за грибы

Мошенники обманули сибирячку, пообещав ей полмиллиона рублей компенсации за грибы

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают обманывать жителей Иркутской области, придумывая для этого все разные способы. Так, на удочку аферистов попалась пенсионерка из Шелехова. Аферисты узнали, что полгода назад, женщина заказала в интернет-магазине грибы, которые планировала выращивать на подоконнике. Заплатив за них 10 тысяч рублей, сибирячка получила посылку с землей, которую поливала несколько недель. Вот только грибы у нее так и не выросли.

На этот раз аферисты представились сотрудниками прокуратуры. Они пообещали найти обманщиков, которые прислали женщине обычную землю, и заодно сказали, что за тот обман, ей полагается компенсация в 580 тысяч рублей. Правда, для его получения требовалось заплатить налог в 30 тысяч рублей.

- Уже отправив деньги, пенсионерка поняла, что общалась с мошенниками, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - 29 октября она написала заявление в полицию.

Полицейские еще раз предупреждают жителей Приангарья не верить незнакомцам, которые звонят вам и предлагают получить компенсацию за что либо. Не стоит переводить свои деньги по первому требованию.

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