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Иркутский хирург Юрий Козлов стал членом Американской педиатрической хирургической ассоциации

Ее участниками становятся лучшие детские хирурги со всего мира
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Иркутский хирург Юрий Козлов стал членом Американской педиатрической хирургической ассоциации. Фото: личный архив Юрия Козлова

Иркутский хирург Юрий Козлов стал членом Американской педиатрической хирургической ассоциации. Фото: личный архив Юрия Козлова

Иркутский детский хирург с мировой славой Юрий Козлов включен в список участников Американской педиатрической хирургической ассоциации. Об этом врач сообщил на своей страничке в соцсети, где Юрий Козлов выложил фотографию официального документа

- За знания, умения и интерес к профессии получил членство и имеет право на все привилегии и прерогативы, исходящие из этого», - написано в документе.

Добавим, что Американская педиатрическая хирургическая ассоциация - организация, которая занимается детской хирургией с 1970 года. Ее участниками становятся лучшие детские хирурги со всего мира.

Напомним, недавно крупнейшая немецкая компания по производству медицинского оборудования признала уникальную операцию, которую Юрий Козлов провел неродившемуся ребенку в утробе матери, прорывом в мировой эндоскопической хирургии.

ДОСЬЕ "КП"

Юрий Андреевич Козлов, хирург, руководитель центра хирургии и реанимации новорожденных Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы

Юрий Козлов окончил школу в поселке Куйтун Иркутской области. Затем поступил на педиатрический факультет Иркутского медуниверситета. С1993 года работает в Городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. За это время он провел тысячи уникальных операций и спас жизни тысячам младенцев. В 2010 году доктора признали лучшим детским хирургом страны.

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