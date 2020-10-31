Из-за угрозы разрушения моста, закрыли проезд через реку Лена в Иркутской области. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Внимание, автомобилисты! С 31 октября закрывают проезд по наплавному мосту через реку Лена в районе села Тутура на 8 километре трасса Жигалово-Казачинское. Проехать там не смогут ни грузовые, ни легковые автомобили. Причина - угроза разрушения моста и наплыв шуги во время ледостава.

- Откроют проезд, когда не будет угрозы разрушения моста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские призывают водителей Приангарья, заранее выбирать пути объезда, и напоминают, что проезд по пути Иркутск – Жигалово – Усть-Кут является альтернативным.

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