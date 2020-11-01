На водохранилищах Иркутской области с 1 ноября закрыта навигация Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С 1 ноября до 15 мая на водохранилищах Иркутской области закрыта навигация. Запрещено выходить на воду на лодках, катерах и других маломерных судах, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

С сегодняшнего дня инспекторы ГИМС пешком и на автомобилях будут патрулировать прибрежные зоны водохранилищ, чтобы выявлять возможных нарушителей запрета. Судоводителей, которые выйдут на водоемы позже 1 ноября, ждет штраф – нарушителям грозит от пяти тысяч до десяти тысяч рублей административного штрафа.

Инспекторы ГИМС советуют сибирякам воздержаться от выхода на воду, начиная с ноября, еще и потому, что вода в водохранилищах уже очень холодная. В случае падения за борт человека не спасет даже спасательный круг или жилет.

- Спасательный жилет способен держать на плаву, но согреть не может. Переохлаждение наступает очень быстро, и в подавляющем большинстве случаев люди просто не успевают добраться до берега, - говорит начальник Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Александр Козлов.

По его словам, факторов, которые могут вызвать опасную ситуацию, достаточно. Это сильные ветра, высокие волны, короткий световой день, низкая температура воздуха. Все это может вызвать обледенение элементов конструкции судна, и в итоге лодка или катер может запросто потерять устойчивость и перевернуться.

Напомним, на реках Иркутской области навигация была закрыта еще 10 октября. Маломерные суда могут ходить пока только по Ангаре – здесь период навигации продлится до 1 декабря.