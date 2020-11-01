Пятимесячная девочка и ее бабушка погибли в страшном ДТП на севере Бурятии. Фото: ГИБДД по республике Бурятия

На севере Бурятии произошло жуткое ДТП, в котором погибли женщина и грудной ребенок. Еще три человека пострадали и доставлены в больницу, сообщили в МВД по республике Бурятия.

Страшная авария произошла накануне днем, 31 октября. На заснеженной дороге между городами Северобайкальск и Нижнеангарск столкнулись легковушка «Тойота Камри» и пассажирский автобус «ПАЗ Аврора». Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на «встречку». В этот момент по дороге как раз ехал рейсовый автобус.

От удара иномарка превратилась с груду искореженного металлолома и улетела в кювет. Фото: группа «ДТП 38RUS» в Instagram

От удара иномарка превратилась с груду искореженного металлолома и улетела в кювет. Известно, что в ней ехала семья, в салоне вместе с водителем было пять человек.

- В результате ДТП два пассажира иномарки - 47-летняя женщина и пятимесячный ребенок погибли на месте происшествия, - отметили в полиции. – Сам водитель «Тойоты» и еще двое пассажиров получили различные травмы. Их доставили в больницу.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Фото: группа «ДТП 38RUS» в Instagram

Уже установлено, что погибшие – бабушка и ее маленькая внучка. Еще один внук погибшей женщины – пятилетний ребенок – находится в коме. В тяжелом состоянии находится и мать ребятишек – 28-летняя женщина.

Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Водитель общественного транспорта тоже отделался легким испугом. Сотрудникам полиции теперь предстоит установить все причины и обстоятельства ДТП.