240 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области за вчерашний день выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные сообщает оперативный штаб при правительстве региона. Всего с начала пандемии в Приангарье инфекция официально подтверждена у 24 789 человек.

При этом, из общего числа заболевших 19 750 человек уже благополучно выздоровели. За прошедшие сутки инфекцию победили еще 116 пациентов.

Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. За сутки в Иркутской области умерло восемь человек с коронавирусом: шесть из них скончались непосредственно от COVID-19, еще двое умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

Кстати, смертельные случаи от коронавируса в течение последних двух месяцев регистрируются в Иркутской области каждый день. Всего за время пандемии от коронавируса в Приангарье умерло 446 человек, 120 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

По данным на 1 ноября, в больницах сейчас лечатся 3 907 пациентов в коронавирусом. За сутки было госпитализировано 30 человек. Еще свыше двух тысяч человек проходят лечение на дому.

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