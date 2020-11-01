240 человек заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Иркутской области за вчерашний день выявлено 240 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные сообщает оперативный штаб при правительстве региона. Всего с начала пандемии в Приангарье инфекция официально подтверждена у 24 789 человек.
При этом, из общего числа заболевших 19 750 человек уже благополучно выздоровели. За прошедшие сутки инфекцию победили еще 116 пациентов.
Но, к сожалению, не обошлось и без жертв. За сутки в Иркутской области умерло восемь человек с коронавирусом: шесть из них скончались непосредственно от COVID-19, еще двое умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.
Кстати, смертельные случаи от коронавируса в течение последних двух месяцев регистрируются в Иркутской области каждый день. Всего за время пандемии от коронавируса в Приангарье умерло 446 человек, 120 умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
По данным на 1 ноября, в больницах сейчас лечатся 3 907 пациентов в коронавирусом. За сутки было госпитализировано 30 человек. Еще свыше двух тысяч человек проходят лечение на дому.
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08