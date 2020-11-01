Две иномарки сгорели в ночь на 1 ноября в Иркутске. Фото: "ДТП 38RUS" в Instagram

Около трех часов ночи 1 ноября на улице Багратиона в Иркутске, во дворе дома сгорели две припаркованные у подъезда иномарки. Вероятной причиной пожара стал поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Первым загорелся автомобиль «Hyundai IX 35». Когда пожарные приехали на вызов, горел моторный отсек машины. По словам очевидцев, из-за припаркованных как попало автомобилей пожарная машина не смогла подъехать к горящему авто, пришлось тянуть трос. Пока тянули трос, огонь перекинулся на соседнюю иномарку.

- В результате пожара повреждены сгораемые части моторного отсека автомобиля «Hyundai IX 35» на площади 1,5 кв. метра и пластиковые элементы автомобиля «Hyundai Солярис» на площади 1,5 кв. метра, - прокомментировали в МЧС. – Среди людей пострадавших нет.

Пожарные считают, что причиной возгорания стал поджог. Однако это предварительная версия. Точную причину пожара, а также его виновника и ущерб, который в итоге причинен владельцам двух иномарок, пожарным еще предстоит выяснить.

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