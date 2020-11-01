В Иркутской области «черные» лесорубы сожгли два автомобиля полицейского, который пытался их разоблачить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Нижнеилимском районе ранее неоднократно судимый мужчина, который вместе со своими подельниками промышлял незаконной заготовкой древесины, сжег служебный и личный автомобиль полицейского, пытающегося разоблачить его банду «черных» лесорубов. Теперь, помимо срока за незаконную рубку леса, жителю Нижнеилимского района и его дружкам грозит наказание за уничтожение чужого имущества.

Нелегальные рубки сосен и лиственниц в Нижнеилимском лесничестве полицейские выявили еще в августе. По данному факту сразу же возбудили уголовное дело и начали его расследовать – опрашивали местных жителей, проводили следственные действия на лесоделяне.

Вскоре местный участковый выяснил, что к незаконной заготовке древесины могут быть причастны ранее неоднократно судимый мужчина и четверо его сообщников. «Черные» лесорубы, узнав, что участковый вышел на их след, подожгли его служебный автомобиль «УАЗ-Патриот» и личную машину.

- Однако долго оставаться безнаказанными у группы нелегальных лесозаготовителей не получилось. В скором времени в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при участии Росгвардии задержали всех фигурантов – лидера банды и четверых его подельников – по месту жительства одного из них, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, во время обысков у «черных» лесорубов нашли и изъяли лесозаготовительную технику и бензопилы. Следователи считают, что подозреваемые перевозили спиленную древесину в Братский район, чтобы там ее продать, не попав под подозрение.

- При этом они использовали различные методы конспирации. В частности, в лес, как правило, выезжали ночью. За несколько километров от мест рубок оставляли наблюдателей, которые по радиосвязи предупреждали сообщников о появлении других людей, - отмечает Ирина Волк.

Для всех задержанных уже избрана мера пресечения. Предполагаемый лидер группы и наиболее активный участник отправлены судом в СИЗО. Еще трое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. Всем пятерым придется ответить еще и за поджог автомобилей – по данному факту также возбуждено уголовное дело.

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