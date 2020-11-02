Иркутянин оплатил 352 000 рублей налогов, чтобы не лишиться земельного участка Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Судебным приставам Иркутской области вновь пришлось применить принудительные меры воздействия на очередного неплательщика. В этот раз им поручили взыскать задолженность с иркутянина, накопившего долги перед налоговой. Сумма неуплаты налогов составила 352 000 рублей.

«Мужчина не оплатил имеющийся долг в срок для добровольного исполнения», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Тогда вынесли запрет на совершение регистрационных действий в отношении двух объектов незавершенного строительства, двух земельных участков и здания в Слюдянском районе».

Это также не возымело действия. Тогда судебные приставы отправили в суд иск о взыскании у должника одного из земельных участков в счет долга. Не желая лишиться имущества, иркутянин выплатил долг.

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