Фильм «Ведьмы», Шон Коннери и компьютерные игры интересовали иркутян на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С тез пор, как начало рано темнеть и холодать вечерами жители Иркутской области все чаще ищут «кино на вечер», узнают о киноновинках, читают отзывы о новых картинах. Так за минувшую неделю с 26 октября по 2 ноября самым популярным запросом в Интернете у сибиряков был фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса с Энн Хэтэуэй в главной роли. «Ведьмы» уже вышли в прокат и доступны для просмотра в кинотеатрах. Вторым по числу запросов оказался интенсив для учителей. Педагоги во время каникул не отдыхают, а работают, что сказать.

Также иркутяне играли в компьютерные игры, читали о прохождении тестов новых видеокарт, а еще об актере Шоне Коннери. Поклонников его творчества поразило известие о смерти всемирно известного исполнителя роли Джеймса Бонда. Ему было 90 лет. Подробней о жизни и смерти шотландского артиста читайте здесь.

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