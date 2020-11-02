Полицейские рассказали о новом виде мошенничества с кредитами в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция предупреждает жителей Иркутской области - аферисты придумали новую уловку. Прежде, чем звонить жертве, они посылают от имени этого человека заявку на получение кредита. Для предварительного одобрения достаточно только номера телефона и фамилии. И когда "заемщику" приходит уведомление о положительном решении, мошенники звонят ему.

- Убеждают установить специальное приложение якобы для защиты персональных данных, - сообщают в региональном ГУ МВД. - После этого они оформляют кредит и требуют от жертв перевести деньги якобы на специальный счет для защиты от злоумышленников.

Этой схемой аферисты пользуются все чаще. Лже-банкиры как только не наживаются на доверчивости. Буквально за сутки девять жителей Приангарья "подарили" им почти три миллиона рублей! Больше всех пострадали пенсионеры. Так, 63-летняя жительница Братска назвала мошенникам все данные карты и пароли, и потеряла 1,7 миллиона рублей! А, запугав несуществующими кредитами, аферисты выманили у сибирячек больше 450 тысяч.