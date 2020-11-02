Двухлетний ребенок с матерью вылетели из иномарки во время ДТП в Братске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Вечером 1 ноября в Братске случилось серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись две иномарки, удар был такой силы, что из одной машины на дорогу выбросило двух пассажиров - 30-летнюю женщину и двухлетнего ребенка. Они сидели на заднем сидении.

- Предварительно установлено, что братчанка не была пристегнута ремнем безопасности, а ребенок перевозился без автокресла, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Они получили тяжелые травмы и госпитализированы.

Проводится проверка. Как именно и по чьей вине произошла авария, выясняется. Ну а правоохранители напоминают, что детей в возрасте младше семи лет можно перевозить только в специальном автокресле.

Место, где произошло ДТП. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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