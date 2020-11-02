В больнице №1 Ангарска проводят служебную проверку по подаче кислорода тяжелым больным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Информация о том, что в больнице №1 в Ангарске пациентка с коронавирусом якобы могла умереть из-за перебоев в подаче кислорода, на днях появилась в СМИ. В ситуации сейчас разбираются.

- По предварительной информации, женщина находилась на концентраторе кислородном достаточной емкости. По заявлению главного врача, никаких ограничений и аварийных ситуаций на тот момент в госпитале не было. Назначена служебная проверка, - прокомментировала во время заседания оперштаба заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.

Кроме того, министерство здравоохранения региона проверит состояние кислородного оборудования в других медучреждениях. Это важно, чтобы не повторилось ЧП, как в Челябинске, где в субботу взорвалась кислородная станция коронавирусного госпиталя.

Тем временем, в Иркутской области, по данным на 2 ноября, зафиксировано еще 239 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших перевалило за 25 тысяч.