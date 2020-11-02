Вы поете? Приглашаем таланты принять участие в Фестивале им. Пахмутовой

Приглашаем таланты принять участие в Фестивале им. Пахмутовой.

Северный Братск совсем скоро отметит 65-летие. И в честь этого события состоится грандиозный праздник музыки, который проводят администрация Братска, издательский дом «Комсомольская правда», телеканал ТИВИСИ, Asia Show - концертный департамент Азия Мьюзик Компани" и «Доктор Джаз» при поддержке губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Словом, есть шанс выйти на сцену вместе с самыми титулованными коллективами Иркутской области. Исполнить песню в подарок городу и региону. Принять участие в фестивале им. А. Пахмутовой.

Что для этого нужно?

- заполнить форму Заявки на участие (Приложение 1 положения о конкурсе);

- заполнить Согласие на приглашение (Приложение 2 положения о конкурсе);

- отправить это все на на адрес o.kuzovleva@phkp.ru

Конечно, кроме заявки нужно сделать видеозапись вокального номера длительностью не более 3 минут. Сохраните ее, пожалуйста, в формате mp4 на ЯндексДиск, а ссылку пришлите на почту вместе с заявкой . Чтобы достичь лучшего результата, используйте микрофон, постарайтесь, чтобы запись была максимально качественной. И горизонтальной.

Вы талантливы? ! Участвуйте и вас услышат десятки тысяч человек!