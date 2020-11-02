В Иркутской области разворачивают новые койки для больных COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области развернуто 4813 коек для пациентов с COVID-19. И открывают новые, в разных медучреждениях. Так, в Братске полностью под коронавирусный госпиталь оборудована городская больница №5. В санатории «Юбилейный» и Ангарском перинатальном центре создали дополнительные корпуса. В Иркутской областной клинической больнице стало доступно еще 30 коек. В Иркутской больнице №5 развернули также 30 коек. На базе факультетских клиник оборудованы 64 койки и шесть реанимационных.

- Ведется работа над формированием дополнительного коечного фонда в ГБУЗ «Иркутская областная клиническая больница» и в Ивано-Материнской детской клинической больнице, - отметила временно замещающая должность министра здравоохранения Елена Голенецкая. - Прорабатывается открытие 100 коек с 12 реанимационными на базе ОГБУЗ Иркутская городская клиническая больница №3. На прошлой неделе поступили в область 100 кислородных концентраторов, и еще пять придут сегодня. Все они заняты, идет лечение пациентов.

Ну а тех, кто вылечился, но нуждается в реабилитации после тяжелой формы коронавируса, предлагают размещать в санаториях и курортах. Для этого в них могут создать специальные отделения.

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