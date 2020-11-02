Умер Алексей Образцов, врач, Почетный гражданин Иркутска. Фото: Иркипедия.

31 октября в возрасте 88 лет умер Алексей Образцов, заслуженный врач РФ и Почетный гражданин города Иркутска, Заслуженный врач Российской Федерации Алексей Александрович Образцов. Мэр города Иркутска Руслан Болотов выразил соболезнование его родным и близким.

– Ушел из жизни не только блестящий профессионал, но и настоящий патриот нашего города. Алексей Александрович посвятил свою жизнь заботе о людях. Он был талантливым врачом, умелым руководителем, неоднократно избирался депутатом. Профессионализм, неиссякаемая энергия, направленная на общественное благо, огромное трудолюбие снискали ему уважение среди коллег и жителей областного центра. Светлая память об Алексее Александровиче Образцове сохранится в сердцах всех, кто его знал, – отметил глава Иркутска Руслан Болотов.

Умер Алексей Образцов, которого в Иркутске знали и помнили многие и многие. Более сорока лет он отдал ГКБ №1, и почти 20 лет, с 1984 года по 2002 год был главным врачом. При нем и при его участии в медицине города сделано многое. Построена первая очередь городской детской больницы, стоматологической поликлиники в микрорайоне Солнечный, операционно-реанимационного блока, патолого-анатомического корпуса, появились роддом и терапевтический корпус. Больница выросла и стала обслуживать десятки тысяч жителей Октябрьского округа города на качественно новом уровне.

Алексей Александрович был депутатом Городского совета 5-ти созывов, депутатом Думы Иркутска. Признанием его заслуг в жизни города стало присвоение в 1992 году звания «Почетный гражданин города Иркутска».

Гражданская панихида состоится 4 ноября 14.00 в ритуальном зале Дорожной клинической больницы по адресу ул. Боткина, 10.

Умер Алексей Образцов

Алексей образцов родился в станице Рождественская на Ставрополье. Его рабочая биография началась на шахтах Кузбасса, где он спускался в шахту в качестве ученика забойщика. в 1948 году. Закончил школу рабочей молодежи и добился своего - уехал в Иркутск и поступил в мединститут, сначала на санитарный, а затем на лечебный факультет. В 1958 году молодым специалистом пришел в ГКБ №1, был хирургом, рентгенорадиологом.

С 1984 г. по 2002 годы - главврач горбольницы №1.

"Комсомольская правда" приносит соболезнования родным и друзьям Алексея Образцова.