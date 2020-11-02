Региональные соревнования запретили проводить в Иркутской области из-за коронавируса

Из-за коронавируса в Иркутской области вводятся новые ограничения. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из-за коронавируса в Иркутской области вводятся новые ограничения. Так, в соответствии с изменениями в указ губернатора региона от 2 ноября, теперь под запретом состязания. Но не все.

- В регионе запрещено проводить школьные, городские и областные спортивные соревнования, - сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области. - Ограничение не касается межрегиональных, всероссийских и международных турниров, так как их проведение регламентируется Министерством спорта Российской Федерации.

Если масштабное спортивное событие в Приангарье все-таки состоится, то не в обычном формате. Увы, но болельщикам нельзя будет прийти и поддержать спортсменов-земляков. На соревнованиях смогут присутствовать только участники, тренеры, врачи и обслуживающий персонал. Это важно, чтобы не было больших скоплений людей.

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