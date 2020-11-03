Машину жителя Иркутска продадут с торгов за долги ЖКХ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутянин долговое время не оплачивал услуги ЖКХ и не платил налоги. Суммы накопились не малые – 173 и 200 тысяч рублей, соответственно. Так как после беседы с судебными приставами в установленный для добровольного погашения задолженности срок мужчина так и не перевел средства, специалисты решили арестовать его автомобиль. Правда, чтобы сделать это пришлось объявлять «Шкоду» в розыск.

«Предъявлять машину Skoda Yeti 2013 года выпуска для составления акта описи и ареста мужчина отказался», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области. – «Имущество было объявлено в розыск».

Автомобиль был найден на одной из улиц Иркутска, за рулем сидела мама должника. Женщина тут же позвонила сыну, мужчину сразу же расплатился с налоговой задолженностью. Однако, машину арестовали из-за долгов за услуги ЖКХ, на ответственное хранение авто оставили владельцу.

Автомобиль после все же изъяли, так как долг перед ресурсоснабжающими компаниями так и не был уплачен. В ближайшее время машину продадут с торгов. Из полученной от продажи суммы взыщут 173 тысячи рублей, остальное передадут иркутянину.

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