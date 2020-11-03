В Иркутске задержали мужчину, укравшего деньги из ритуального агентства Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В конце октября в офис одного из ритуальных агентств в Иркутске пробрался грабитель: разбил окно, похитил компьютер, документы и деньги из сейфа. В общей сложности сумма ущерба – около 300 тысяч рублей. Подозреваемого накануне задержали полицейские.

«Изучили записи с камер видеонаблюдения, установленные на фасаде соседнего здания, и вышли на след предполагаемого преступника», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «Им оказался 47-летний гражданин с ближнего зарубежья, официально не трудоустроенный, ранее не судимый».

При обыске у задержанного была обнаружена часть похищенного. Решено было заключить его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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