Ангарский «Ермак» обыграл одного из лидеров ВХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.

Хоккеисты ангарского «Ермака» прервали серию поражений, обыграв на своем льду одного из лидеров Высшей хоккейной лиги альметьевский «Нефтяник» со счетом 3:2.

Первый период остался за гостями. Вперед «Нефтяник» вывел Станислав Альшевский. Восстановить равновесие «оранжевые» смогли во втором отрезке после точного броска Владислава Калетника. В заключительном периоде команда из Альметьевска вновь вышла вперед, но удержать преимущество не смогла. Перед финальной сиреной «Ермак» перевел встречу в овертайм после гола Дениса Игнашина. В дополнительное время соперники определить победителя не смогли, и матч перетек в серию буллитов. В ней удача улыбнулась ангарчанам. Победный буллит на свой счет записал Артем Воробьев.

Следующий матч «Ермак» проведет 4 ноября. На своем льду наша команда примет «Ижсталь» из Ижевска.