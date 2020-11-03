Мусульмане Иркутской области: Единство – это мир, согласие и взаимодействие

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Сегодня в Иркутской области мусульмане составляют примерно 10% от всего населения. Компактно они проживают в деревнях Шаховская Аларского района, Черемшанка и Сенная Падь Заларинского района, Кулиш Чунского района и других. В религиозную организацию мусульман «Байкальский муфтият» входит 12 организаций и несколько групп. Среди основных праздников этого народа – Ураза-байрам и Курбан-байрам. На днях отмечался день рождения пророка Мухаммеда – Мавлид. Также праздником считается каждая пятница недели. В этот день люди приходят в мечети послушать проповеди. Правда, сейчас, в связи с пандемией, проповеди читают онлайн, и все желающие могут послушать их и посмотреть в соцсетях.

- От мусульман Иркутской области и от себя лично поздравляю всех жителей региона с Днем народного единства. Единство – это мир, согласие, сотрудничество и взаимодействие. В этом году мы встречаем праздник в непростое время. Поэтому я призываю всех соблюдать меры предосторожности: надевать маски, перчатки, и в целом беречь свое здоровье, - сказал Фарид Мингалеев, муфтий централизованной религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият».